Milano, gli insulti di un tassista a una coppia di turisti. Si rifiuta di far pagare con il Pos, gli distrugge i souvenir e fugge con le porte aperte – Il video (Di martedì 23 agosto 2022) Disavventura per una coppia di turisti a Milano. Nei pressi della Stazione Centrale, un tassista si è rifiutato di far pagare i clienti con il Pos. Loro insistono, lui inizia a insultarli e, dopo un acceso scontro verbale, gli lancia con violenza le valigie fuori dalla macchina facendo cadere a terra i loro souvenir, che si rompono. Secondo quanto hanno raccontato i turisti ai testimoni, che hanno ripreso la scena, si trattava di alcuni oggetti in vetro di Murano. La scena è stata ripresa da alcune persone affacciate dai palazzi sulla via in cui si era fermato il tassista. In molti hanno incitato i due a chiamare la polizia. Una turista ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo chiedendo al tassista di essere ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Disavventura per unadi. Nei pressi della Stazione Centrale, unsi èto di fari clienti con il Pos. Loro insistono, lui inizia a insultarli e, dopo un acceso scontro verbale, gli lancia con violenza le valigie fuori dalla macchina facendo cadere a terra i loro, che si rompono. Secondo quanto hanno raccontato iai testimoni, che hanno ripreso la scena, si trattava di alcuni oggetti in vetro di Murano. La scena è stata ripresa da alcune persone affacciate dai palazzi sulla via in cui si era fermato il. In molti hanno incitato i due a chiamare la polizia. Una turista ha iniziato a riprendere quanto stava accadendo chiedendo aldi essere ...

