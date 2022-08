LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: tappa e maglia per Roglic, 18° Pozzovivo. Nibali paga dazio (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 LA CRONACA DELLA tappa DI OGGI 17.40 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Primoz Roglic ha iniziato a costruire oggi la sua caccia alla quarta Vuelta consecutiva, cifra che sarebbe record assoluto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani con la tappa numero 5! Alla prossima! 17.38 Primo degli italiani Domenico Pozzovivo, 18° ed arrivato nel gruppetto di Simon Yates. Vincenzo Nibali ha invece perso 45?: lo Squalo ha sempre fatto fatica su arrivi così esplosivi. Nessun segnale dai giovani italiani. 17.36 La classifica generale ora recita così: 1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 11:50:59 2 KUSS Sepp ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALA CRONACA DELLADI OGGI 17.40 La nostrafinisce qui. Primozha iniziato a costruire oggi la sua caccia alla quartaconsecutiva, cifra che sarebbe record assoluto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani con lanumero 5! Alla prossima! 17.38 Primo degli italiani Domenico, 18° ed arrivato nel gruppetto di Simon Yates. Vincenzoha invece perso 45?: lo Squalo ha sempre fatto fatica su arrivi così esplosivi. Nessun segnale dai giovani italiani. 17.36 La classifica generale ora recita così: 1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 11:50:59 2 KUSS Sepp ...

