Elezioni: Fiano vs Rauti, 'colpe padri non ricadono su figli ma vorrei sapere lei che pensa' (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago.(Adnkronos) - "Avrei voluto parlarvi subito, oggi, della sfida che mi contrappone, nel collegio Senato U04 zona Nord e Nord Ovest della provincia di Milano, a Isabella Rauti, candidata di Fratelli d'Italia, il partito che non rinuncia alla fiamma che arde a Predappio sulla tomba di Mussolini. Ma poi ho visto un particolare messaggio di qualche giorno fa, quando uscì la notizia di una mia possibile ricandidatura. Ed ho pensato che ognuno si porta dietro la propria storia, oltre che la cronaca, la storia dei propri padri e madri". Così inizia un lungo post del deputato dem Emanuele Fiano che, in vista delle prossime Elezioni politiche, è candidato nel collegio della cittadina milanese di Sesto San Giovanni. Lo stesso nel quale è candidata la senatrice Isabella Rauti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago.(Adnkronos) - "Avrei voluto parlarvi subito, oggi, della sfida che mi contrappone, nel collegio Senato U04 zona Nord e Nord Ovest della provincia di Milano, a Isabella, candidata di Fratelli d'Italia, il partito che non rinuncia alla fiamma che arde a Predappio sulla tomba di Mussolini. Ma poi ho visto un particolare messaggio di qualche giorno fa, quando uscì la notizia di una mia possibile ricandidatura. Ed hoto che ognuno si porta dietro la propria storia, oltre che la cronaca, la storia dei proprie madri". Così inizia un lungo post del deputato dem Emanueleche, in vista delle prossimepolitiche, è candidato nel collegio della cittadina milanese di Sesto San Giovanni. Lo stesso nel quale è candidata la senatrice Isabella, ...

