Ucraina stuprata a Piacenza da richiedente asilo: il video è virale e noi siamo i soliti inetti sciacalli guardoni (Di lunedì 22 agosto 2022) Un popolo di inetti. Un popolo di sciacalli. E’ quello che siamo diventati, parrebbe, a leggere le cronache che affollano i nostri giornali / i nostri siti web. Ad inizio mese, a Civitanova Marche, un nigeriano è stato ucciso da un passante, per futili motivi. Soffocato al suolo, filmato, con nessuno capace di intervenire per fermare la furia di un italiano trasformatosi d’un tratto in omicida. Agghiacciante, in quella circostanza, il fatto che qualcuno ha avuto il coraggio di riprendere la scena, senza intervenire. Come all’alba di ieri a Piacenza, dove una 55enne Ucraina è stata violentata da un uomo di 27 anni. Nel pieno centro storico della città, intorno alle 6. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia, ma a far specie – anche in questo caso – il fatto che qualcuno abbia filmato la scena dal ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 22 agosto 2022) Un popolo di. Un popolo di. E’ quello chediventati, parrebbe, a leggere le cronache che affollano i nostri giornali / i nostri siti web. Ad inizio mese, a Civitanova Marche, un nigeriano è stato ucciso da un passante, per futili motivi. Soffocato al suolo, filmato, con nessuno capace di intervenire per fermare la furia di un italiano trasformatosi d’un tratto in omicida. Agghiacciante, in quella circostanza, il fatto che qualcuno ha avuto il coraggio di riprendere la scena, senza intervenire. Come all’alba di ieri a, dove una 55enneè stata violentata da un uomo di 27 anni. Nel pieno centro storico della città, intorno alle 6. L’uomo è stato poi arrestato dalla polizia, ma a far specie – anche in questo caso – il fatto che qualcuno abbia filmato la scena dal ...

