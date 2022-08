Solita ipocrisia di sinistra: non condannano lo stupro ma accusano la Meloni (Di lunedì 22 agosto 2022) Da Enrico Letta in giù, gli esponenti dem alzano la voce per criticare Giorgia Meloni che ha condiviso il video. Ma loro nemmeno condannano lo stupro Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Da Enrico Letta in giù, gli esponenti dem alzano la voce per criticare Giorgiache ha condiviso il video. Ma loro nemmenolo

carlottasiani1 : RT @a_lambardi: @EnricoLetta Parlare dell'autore dello stupro no naturalmente. Non siete minimamente credibili con la vostra solita ipocris… - 2rMarzia : RT @a_lambardi: @EnricoLetta Parlare dell'autore dello stupro no naturalmente. Non siete minimamente credibili con la vostra solita ipocris… - a_lambardi : @EnricoLetta Parlare dell'autore dello stupro no naturalmente. Non siete minimamente credibili con la vostra solita ipocrisia - Luca_S2_ : c'è chi combatte contro l'Isis chi li fa entrare in Europa, li butta per le strade, in mezzo a cittadini inermi, in… - DrKrisKelvin : @giankap Ho visto su FB un comunicato del PD Cassino sulla questione lite a Frosinone. Molto ben scritto, solo che… -