Si fermano per soccorrere due donne. Lui viene ucciso sotto gli occhi della fidanzata (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno studente universitario di 22 anni freddato davanti alla fidanzata. Il giovane si era fermato con l’auto per soccorrere una donna. Uno studente universitario di 22 anni e la fidanzata erano a bordo della loro auto e non ci hanno pensato due volte a fermarsi quando hanno visto una donna, ai bordi della strada, in difficoltà. Il ragazzo è sceso per prestare aiuto. nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a poco. La donna apparentemente in difficoltà – tale Yasmine Hider – d’un tratto, ha estratto una pistola e l’ha puntata contro i due giovani. La tragedia si è consumata in Alabama, dove lo studente – Adam Simjee, originario dello Stato della Florida – era in vacanza con la fidanzata. Da quanto ricostruito, quando la donna che si era ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno studente universitario di 22 anni freddato davanti alla. Il giovane si era fermato con l’auto peruna donna. Uno studente universitario di 22 anni e laerano a bordoloro auto e non ci hanno pensato due volte a fermarsi quando hanno visto una donna, ai bordistrada, in difficoltà. Il ragazzo è sceso per prestare aiuto. nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto da lì a poco. La donna apparentemente in difficoltà – tale Yasmine Hider – d’un tratto, ha estratto una pistola e l’ha puntata contro i due giovani. La tragedia si è consumata in Alabama, dove lo studente – Adam Simjee, originario dello StatoFlorida – era in vacanza con la. Da quanto ricostruito, quando la donna che si era ...

il_kuzzo : @rulajebreal Ha iniziato Berlusconi con AN figuriamoci se oggi si fermano per un parco ( è solo rinviato ). Questa… - TheRipp69062828 : @salzheimer Col Vic20 (ero povero) avevo creato un videogioco: uno sciatore scendeva dall’alto facendo slalom tra g… - AcrobatBlank : RT @Giovanniscegli: @AlbertoContri Prevedo che si attaccheranno alle più recenti modifiche costituzionali in tema di salute pubblica per fa… - Th3P3ck : RT @Giovanniscegli: @AlbertoContri Prevedo che si attaccheranno alle più recenti modifiche costituzionali in tema di salute pubblica per fa… - Socratico_ : RT @Giovanniscegli: @AlbertoContri Prevedo che si attaccheranno alle più recenti modifiche costituzionali in tema di salute pubblica per fa… -