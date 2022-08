Napoli-Monza | multe e sequestri della Polizia locale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Trenta verbali per infrazioni al Codicestrada, 20 prelievi di auto in divieto di sosta, 20 controlli di occupazione di suolo dai quali sono scaturiti tredi gadget vari e seidi bibite. E’ il bilancio dei controlli effettuati dalladiintorno allo stadio Maradona in occasionepartita. Laha anche identificato ed allontanato sei parcheggiatori abusivi che sono stati segnalati e sanzionati con un verbale di 769 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.