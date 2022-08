Manchester United, Schmeichel: «Sorpreso dall’acquisto di Casemiro, non so se farà bene» (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex portiere del Manchester United Schmeichel ha commentato l’acquisto di Casemiro da parte dei Red Devils Peter Schmeichel, storico ex portiere del Manchester United, ai microfoni della BBC ha commentato l’acquisto di Casemiro da parte dei Red Devils. IL COMMENTO – «Sono Sorpreso che sia arrivato Casemiro. Sono Sorpreso che sia stato acquistato un calciatore del genere, per quella quantità di denaro, con quello stipendio e con quell’età, quando non sappiamo se farà bene. Forse era il caso di comprare subito qualcuno che sappiamo per certo che sappia giocare in Premier League e poi parlare di uno come Casemiro, che comunque è un calciatore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex portiere delha commentato l’acquisto dida parte dei Red Devils Peter, storico ex portiere del, ai microfoni della BBC ha commentato l’acquisto dida parte dei Red Devils. IL COMMENTO – «Sonoche sia arrivato. Sonoche sia stato acquistato un calciatore del genere, per quella quantità di denaro, con quello stipendio e con quell’età, quando non sappiamo se. Forse era il caso di comprare subito qualcuno che sappiamo per certo che sappia giocare in Premier League e poi parlare di uno come, che comunque è un calciatore ...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - lucasparrow1 : RT @NapoliCM: ???? Ronaldo Napoli, nuovi contatti Mendes-De Laurentiis: nell'affare Osimhen allo United ??? - yarinyah__ : RT @zubayr_elAhmad: @yarinyah__ Manchester United Bamu Fara Don Mu Daina Ba -