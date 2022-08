Forza Italia | confermati Gallone | Sorte e Benigni Tre i sindaci in campo | Zenoni | Locatelli e Conti

marattin : È ora di ricapitolare le proposte della coalizione di destra sul fisco. @forza_italia propone una flat tax al 23%,… - elio_vito : Fratelli d’Italia candida Gandolfini fra gli organizzatori del Congresso mondiale della famiglia di Verona, con arc… - marattin : RIASSUNTONE. Forza Italia propone una flat tax del 23%: in un caso costa decine di miliardi, nell’altro risulta in… - gaiaitaliacomlo : La conduttrice che un'intero popolo rimpiange candidata all'immortalità parlamentaria con il Grande Benefattore.... - gaiaitaliacom : La conduttrice che un'intero popolo rimpiange candidata all'immortalità parlamentaria con il Grande Benefattore.... -

... o capito che le devianze alle quali si riferisce la leader di Fratelli d'sono la droga, l'alcol e il tabacco, ha dichiarato: " Evviva le devianze, ladelle società è data dalla ...Pera era stato eletto come senatore perfino al 2013. Per le Elezioni politiche 2022 ha deciso di passare a Fratelli d'. Altro big che passa a FdI è Gianfranco Rotondi , ex ...Se il Consiglio di stato dovesse effettivamente reinserire il Campobasso, il format del campionato di Lega Pro cambierà, passando a 61 squadre. Non cambierà invece la composizione dei gironi, sara il ...Proseguono regolarmente le operazioni di presentazione delle liste per le elezioni politiche del 25 settembre. Attualmente hanno depositato le liste Europa Verde-Sinistra Italiana, seguiti dal Pd, poi ...