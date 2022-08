Eni e Total | scoperto importante giacimento di gas al largo di Cipro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Eni annuncia unascoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel blocco 6, a circa 160 chilometri aldi, in una profondità d’acqua di 2.287 metri. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%.Energies è partner con il restante 50%. Le stime preliminari indicano circa 2,5 trilioni di piedi cubi di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo. Il pozzo ha incontrato un’colonna di gas in una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con proprietà da discrete ad eccellenti. L’intensa campagna di acquisizione dati ha evidenziato un net pay complessivo di oltre 260 metri con intervalli caratterizzati da ottima permeabilità. Sono già in corso studi di ingegneria per uno sviluppo accelerato ...