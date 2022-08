Dragon Ball Super | Super Hero batte Beast con Idris Elba al box office USA

(Di lunedì 22 agosto 2022) Debutto da 20 milioni perHer, anime giapponese che conquista il boxUSA, alle sue spalle troviamo il debutto del thrillercon. L'animedebutta in vetta al boxamericano post-Ferragosto con 20 milioni di dollari di incassi tondi tondi raccolti in 3.018 sale, e segna una media per sala di 6.660 dollari. Incassi quasi doppi rispetto a, thriller condiretto da Baltasar Kormákur che apre con 11 milioni di incasso da 3.743 sale e una media ...

anzu361_ : Lo cambia todo! Fortnite x dragon ball! - idannielstyr : RT @kamisamaexp: Namoro no Fortnite x Dragon Ball Super ???????????? - braviohispano : RT @uscf93: @braviohispano Parece Piccolo el de Dragon Ball. - uscf93 : @braviohispano Parece Piccolo el de Dragon Ball. - darioferro18 : @fattoquotidiano Italia in caduta libera, prevedo un dragon ball bis. Anche il Sergione si dimetterà! -

DR COMMODORE

Apre così in testa alla classificaSuper: Super Hero , con 20.1 milioni di dollari, una cifra decisamente sopra le aspettative iniziali. Il film ha raccolto altri 12 milioni di dollari in ...Minions 2 regge da solo il box office italiano. Briciole per gli altri film. Il film animato è ormai vicinissimo ai 6 milioni di euro. Poche sorprese negli Stati Uniti, dove vinceSuper: Super ... Dragon Ball, record per la Kamehameha fatta da più persone in un solo luogo: l'Italia può superarlo Apre così in testa alla classifica Dragon Ball Super: Super Hero, con 20.1 milioni di dollari, una cifra decisamente sopra le aspettative iniziali. Il film ha raccolto altri 12 milioni di dollari in ...Ad una proiezione del film di Dragon Ball Super: Super Hero, è stato battuto uno dei record più bizzarri relativi proprio al franchise di Toriyama.