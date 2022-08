Devianze | figuraccia Letta | la ricerca del ministero dà ragione a Meloni

augusto_amato : Strupro a Piacenza, quando il Pd cavalcava il video di Alika ucciso in strada. Doppia figuraccia di Letta - NatalinoGiuse : Dalla Sardegna avevo visto un tweet che parlava di devianze per mindhunter FIGURACCIA ??? -

Il Tempo

Se voi aprite internet, Wikipedia dice che lesono comportamenti che violano le norme. Ancora meglio, il sito 'adolescenza.it' spiega che lesi possono manifestare anche come la ...Se voi aprite internet, Wikipedia dice che lesono comportamenti che violano le norme. Ancora meglio, il sito 'adolescenza.it' spiega che lesi possono manifestare anche come la ... Strupro a Piacenza, quando il Pd cavalcava il video di Alika ucciso in strada. Doppia figuraccia di Letta La sinistra già a corto di idee e indietro nei sondaggi si imbarca in polemiche che le si ritorcono contro. Protagonista il segretario ...