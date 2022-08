Centrodestra | liste chiuse | tra i candidati azzurri anche Rita Dalla Chiesa e Giulio Tremonti con Fratelli d’Italia

lorepregliasco : Molti problemi nelle candidature (Pd, Azione/IV, centrodestra) mi sembrano fisiologici. I partiti sono indeboliti;… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - AchilleCaropre2 : Il centrodestra e il terzo polo chiudono le liste. Fratelli d’Italia schiera Tremonti, Pera e Nordio - infoitinterno : Elezioni, ecco le liste del centrodestra: c'è Rita Dalla Chiesa - infoitinterno : Centrodestra, liste chiuse. Le scelte di Calenda e Renzi -

...disse parlando di Umberto Bossi dopo che questi aveva fatto cadere il primo governo di... chi più e chi meno - dallo spettacolo poco edificante dato nella preparazione delle, come in ...dovrebbe andare all'uninominale dell'Aquila; capolista nei proporzionali in Lombardia, Lazio, Piemonte e Campania. Le ultime fibrillazioni agitano i partiti del: oggi, alle 20, ledefinitive vanno consegnate. Ma come nei giorni scorsi la quadra sembra sempre sul punto di chiudersi e poi si riapre. La lista di Fratelli d'Italia comprende, ...già candidato sindaco del centrodestra a Padova alle ultime Comunali. Brugnaro fa sapere che si tratta di «liste altamente territoriali, prive di paracadutati», ad evidenziare il fatto che la volontà ...«In questo momento c'è bisogno di fare quadrato intorno al sindaco, perché bisogna accelerare sui progetti messi in campo, non certamente abbandonare la giunta».