Centrodestra e candidati toscani. Fdi punta sulle conferme. Borghi paracadutato (Di lunedì 22 agosto 2022) Le decisioni a poche ore dalla chiusura. Mallegni traina Forza Italia. Ufficializzati gli ultimi leghisti ai listini e tutti gli azzurri in ... Leggi su lanazione (Di lunedì 22 agosto 2022) Le decisioni a poche ore dalla chiusura. Mallegni traina Forza Italia. Ufficializzati gli ultimi leghisti ai listini e tutti gli azzurri in ...

carmen_distaso : RT @unoscribacchino: Il problema non è il centrodestra (quello sì pieno di veri antisemiti) che strumentalizza le parole di La Regina e Sca… - ConcitaBorrelli : Una sfida in famiglia quella tra Stefania e Bobo Craxi, candidati entrambi in Sicilia: con il centrodestra a Gela (… - algirone : RT @unoscribacchino: Il problema non è il centrodestra (quello sì pieno di veri antisemiti) che strumentalizza le parole di La Regina e Sca… - zenerino : RT @lucianoghelfi: Candidati entrambi in #Sicilia, ma su fronti opposti i figli di Bettino #Craxi: Stefania al #Senato con il #centrodestra… - infoitinterno : Uninominali, i candidati del centrodestra in Sardegna -