(Di lunedì 22 agosto 2022) Il rapporto tra aziende e dipendenti è caratterizzato da una serie di istituti che hanno lo scopo di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita privata. A questo scopo risponde il diritto del lavoratore di assentarsi per godere di ferie retribuite, al fine di recuperare le energie psico – fisiche e dedicarsi alle proprie esigenze di vita. Al tempo stesso, la normativa tutela l’esigenza dei lavoratori dire i familiari portatori di handicap. Come? Da un lato grazie al riconoscimento di una serie di assenze retribuite dall’INPS (permessi mensili e congedi straordinari), dall’altro attraverso la protezione dell’interessato nella scelta della sede e nel possibile ricorso al lavoro notturno. Leggi anche >> Permessi 104: la guida completa all’agevolazione Prima di affrontare in dettagliohanno, per legge, coloro ...

...2022 è stato pubblicato il DPCM 28 dicembre 2021 con i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse (22.801.496 euro) del Fondo Caregiverper l'anno 2021. Nuovi sussidi per...ROMA " " Il 71% deifamiliari in Italia sono donne . Il 92,8% delle nonne aiuta economicamente figli e nipoti. ... Caregiver familiari Quasi 3 volte su 4 ilche si occupa di un ... Careviger e familiare che assiste disabili: quali tutele e diritti L'Italia finalmente si adegua, al pari degli altri paesi della Ue, sulle nuove regole in merito ai permessi per lavorativi per coloro che si occupano della tutela di un malato cronico o di un disabile ...Arriva un nuovo regalo dall’INPS: via ai nuovi permessi e congedi straordinari per i lavoratori dipendenti caregiver che hanno un disabile in famiglia.