LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: trionfa Acerenza, argento Taddeucci! Paltrinieri in crisi, alle 16.00 la staffetta (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Acerenza 12.18: Arrivano altre due medaglie dal Nuoto di fondo azzurro nella prima parte della seconda giornata di gare. Oro per Acerenza, argento per Taddeucci. Nel pomeriggio si conclude il programma con la 4×1250, vento e onde permettendo. Grazie per averci seguito, a più tardi 12.15: In campo femminile oro per la tedesca Leonie Beck con 2h01’13?4, argento per Ginevra Taddeucci con 2h01’15?2, bronzo per la portoghese Andrè con 2h01’16?4, quarta Van Rouwendaal a 2 decimi,. Quinta Rachele Bruni con. 2h01’31?5, settima Giulia Gabbrielleschi con 2h02’09?03 12.12: Ufficializzato il risultato della gara ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) LA CRONACA DELLA VITTORIA DI12.18: Arrivano altre due medaglie daldiazzurro nella prima parte della seconda giornata di gare. Oro perper Taddeucci. Nel pomeriggio si conclude il programma con la 4×1250, vento e onde permettendo. Grazie per averci seguito, a più tardi 12.15: In campo femminile oro per la tedesca Leonie Beck con 2h01’13?4,per Ginevra Taddeucci con 2h01’15?2, bronzo per la portoghese Andrè con 2h01’16?4, quarta Van Rouwendaal a 2 decimi,. Quinta Rachele Bruni con. 2h01’31?5, settima Giulia Gabbrielleschi con 2h02’09?03 12.12: Ufficializzato il risultato della gara ...

