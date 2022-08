L’Atalanta sogna una notte magica per fermare i campioni del Milan

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 agosto 2022) Ricordate quando i giornali titolavano ‘Pista, pista, arriva la capolista’? Era la quinta giornata della Serie A 2000-2001 e l‘Atalanta, in testa alla classifica con 10 punti assieme all’Udinese, andava a dare lezione di calcio alla Scala del calcio contro il: 3-3 e calcio spettacolo dopo essere stata in vantaggio 3-1. Con una squadra quasi tutta fatta in casa, tanti ragazzi cresciuti a Zingonia guidati da Giovanni Vavassori. Ora il progetto (come amano spesso definirlo i dirigenti di calcio) è un po’ quello che vorrebbero riproporre per la ricostruzione di un’Atalanta che sta facendo il restyling, dopo il girone di ritorno col fiatone dello scorso campionato. Squadra un po’ fatta in casa e un po’ più giovane e ancora ci sono alcuni pezzi da sistemare, perché il mercato finisce solo fra dieci giorni. Ma questa Atalanta, che comunque è partita bene vincendo a ...