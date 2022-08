Conte (M5s): 'Nelle attuali condizioni con il Pd non potremmo sederci nemmeno al tavolo' (Di domenica 21 agosto 2022) Pd e M5s destinati a incontrarsi di nuovo? Dipende: se dopo le elezioni Letta sarà ancora segretario del Pd forse. Altrimenti bisognerà vedere chi sarà un eventuale nuovo leader democratico. 'Mi ... Leggi su globalist (Di domenica 21 agosto 2022) Pd e M5s destinati a incontrarsi di nuovo? Dipende: se dopo le elezioni Letta sarà ancora segretario del Pd forse. Altrimenti bisognerà vedere chi sarà un eventuale nuovo leader democratico. 'Mi ...

Giorgiolaporta : Che strano, #Conte e il #M5S non hanno trovato 15 secondi per un tweet sul caso #Ruberti. Tutto normale per loro? N… - DantiNicola : L'orizzonte tracciato anche oggi dalle dichiarazioni di #Conte è chiaro: un minuto dopo le elezioni #PD e #M5S torn… - fattoquotidiano : Martedì panel coi segretari senza l’ex premier: “Non è nell’intergruppo sussidiarietà”. In 6 giorni mai previsti os… - Antiogu60 : RT @VirginiaMauriz1: @francotaratufo2 Anche io voto Conte , ma perché c’è di meglio ? Un’enorme schifo, tante accozzaglie per far fuori il… - ddgiusto : RT @ottogattotto: #Speranza:'C'è stato un momento di frattura con il #M5s che a me dispiace. Con Giuseppe #Conte abbiamo preso scelte diffi… -