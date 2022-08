Calciomercato Juve: Zakaria sacrificato sull’altare di Paredes? C’è il Monaco (Di domenica 21 agosto 2022) sulle tracce dello svizzero Dopo il mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United la Juventus si è vista costretta a rivedere i propri piani per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti. Paredes è in stand-by e per far sì che l’operazione si sblocchi è necessaria una cessione in quel reparto. Ecco che Zakaria potrebbe essere sacrificato: lo svizzero piace al Monaco e la Juve dalla sua cessione spera di fare una plusvalenza incassando tra i 15 e i 20 milioni. A riportarlo è la Gazzetta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) sulle tracce dello svizzero Dopo il mancato trasferimento di Rabiot al Manchester United lantus si è vista costretta a rivedere i propri piani per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti.è in stand-by e per far sì che l’operazione si sblocchi è necessaria una cessione in quel reparto. Ecco chepotrebbe essere: lo svizzero piace ale ladalla sua cessione spera di fare una plusvalenza incassando tra i 15 e i 20 milioni. A riportarlo è la Gazzetta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

