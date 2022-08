ATP Cincinnati 2022: che impresa Borna Coric! Il croato stupisce ancora ed è in finale con Stefanos Tsitsipas (Di domenica 21 agosto 2022) Da una parte uno degli uomini più e meno attesi insieme (più per il nome, meno per affidabilità sul veloce e avversario). Dall’altra il più, indubbiamente, sorprendente di tutto il torneo, per la situazione che lo vedeva protagonista all’inizio. Stefanos Tsitsipas e Borna Coric: saranno loro a giocarsi il Masters 1000 di Cincinnati, dopo due partite dall’aspetto decisamente diverso. A Tsitsipas, in particolare, tocca in sorte il numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev. Un break di quest’ultimo nel game d’apertura, un altro dell’ellenico nel sesto, e il primo set si risolve al tie-break, che vede Medvedev avere una chance di chiudere sul 6-5: questa non si concretizza e gli ultimi tre punti sono di Tsitsipas. Il russo si “vendica” e, nel secondo parziale, se ne va sul 5-0, cala per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Da una parte uno degli uomini più e meno attesi insieme (più per il nome, meno per affidabilità sul veloce e avversario). Dall’altra il più, indubbiamente, sorprendente di tutto il torneo, per la situazione che lo vedeva protagonista all’inizio.Coric: saranno loro a giocarsi il Masters 1000 di, dopo due partite dall’aspetto decisamente diverso. A, in particolare, tocca in sorte il numero 1 del mondo, il russo Daniil Medvedev. Un break di quest’ultimo nel game d’apertura, un altro dell’ellenico nel sesto, e il primo set si risolve al tie-break, che vede Medvedev avere una chance di chiudere sul 6-5: questa non si concretizza e gli ultimi tre punti sono di. Il russo si “vendica” e, nel secondo parziale, se ne va sul 5-0, cala per ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - OA_Sport : Borna Coric continua a sorprendere: il croato si riprende prepotentemente le copertine ed è in finale. Impresa anch… - sportli26181512 : ATP Cincinnati, out Medvedev e Norrie: stasera la finale Tsitsipas-Coric su Sky: L'ATP di Cincinnati arriva all'ult… - TheJoiningComma : RT @GeorgeSpalluto: Coric in FINALE superando Norrie 63 64. Battendo 3 primi 11 al mondo e conquistando la sua 2^ finale Masters 1000 dopo… - BetExplorerCOM : Norrie Cameron (1.81) v Coric Borna (2.30) 00:00, Cincinnati, semifinal, hard -