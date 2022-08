Valeria Marini | incontro stellare con un ex gieffino in Sardegna

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 agosto 2022) La showgirlincontra Giacomo Urtis: i due ex concorrenti del GF Vip insieme in vacanza inNella scorsa edizione del Grande Fratello Vip sono tornati in gioco, questa volta come concorrente unico.e Giacomo Urtis si sono riabbracciati in, terra madre della stessache ha scelto casa sua per ricaricare le pile in vista di un settembre carico di impegni ed emozioni. Ma questo è ancora il momento per un po’ di sano divertimento e relax, visto che i due ex vipponi hanno avuto modo di trascorrere una serata speciale in ricordo anche dei trascorsi nella casa. E non è il primodi questo genere per lain, che nei giorni scorsi ha cenato con un’altra ...