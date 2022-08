Tifosi d’Italia, una febbre non solo giovanile (Di sabato 20 agosto 2022) Se sotto il profilo medico il tifo entrò per la prima volta nel vocabolario a metà ‘800 e segnò indelebilmente il calo demografico italiano per le tante morti causate, per L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 agosto 2022) Se sotto il profilo medico il tifo entrò per la prima volta nel vocabolario a metà ‘800 e segnò indelebilmente il calo demografico italiano per le tante morti causate, per L'articolo proviene da il manifesto.

GiordanoGiusti : Per chi votano i tifosi di calcio? Fratelli d'Italia spicca tra atalantini e laziali, il Pd pesca a Firenze, Cinque… - nicolasbettoni8 : @TeoVisma I tifosi si erano già montati la testa e l’anno scorso non andavano nemmeno allo stadio perché delusi dal… - cosimosimone2 : RT @NapoIiCoIera: @agostinomela l'Inter, la puttana d'Italia considerata top club solamente dai propri tifosi - NapoIiCoIera : @agostinomela l'Inter, la puttana d'Italia considerata top club solamente dai propri tifosi - Ceferinout2 : @giuventinaa_ La Juve è di gran lunga la squadra più tifata d’Italia e prprio dove è nata non avrebbe tifosi… ?? -