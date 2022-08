Marcell Jacobs e il retroscena sugli inglesi | cosa hanno fatto gli avversari prima del via

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 20 agosto 2022) Non sono bastate le accuse infondate di Doping della stampa inglese dopo il record olimpico, continua la destabilizzazione suPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’Italia è ancora una volta sul tetto d’Europa e alla stampa inglese la questione non sembra andar giù di buon grado, dalla vittoria dell’ultima olimpiade nella staffetta 4×100 Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.