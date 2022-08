Autovettura sbanda | si ribalta e finisce fuori strada | paura per due ragazze

(Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoForino (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Forino in contrada San Pietro, per un incidentele che ha visto coinvolta una sola, la qualeva e siva finendo. A bordo dell’auto duedi 21 anni originarie del posto, che non hanno subito grosse conseguenze, tanto da essere visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

