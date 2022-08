Uomini e Donne opinionisti: ex del programma si candida, ma riceve due di picche (Di venerdì 19 agosto 2022) Le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno la prossima settimana e il pubblico è già in fermento per scoprire quali saranno le novità e cosa accadrà. In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni sul web che riguardano gli opinionisti. Per diverso tempo si è parlato della possibile dipartita di Gianni Sperti dal programma di Canale L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 agosto 2022) Le registrazioni diriprenderanno la prossima settimana e il pubblico è già in fermento per scoprire quali saranno le novità e cosa accadrà. In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni sul web che riguardano gli. Per diverso tempo si è parlato della possibile dipartita di Gianni Sperti daldi Canale L'articolo proviene da KontroKultura.

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, dopo l’ennesima follia registrata nelle carceri i… - pdnetwork : Festa dell’Unità perché unisce tutta la comunità, fatta di giovani, uomini e donne che credono negli stessi valori.… - TizianaFerrario : Un mondo di soli uomini.Le donne sono sparite dalla vita pubblica in #Afghanistan come mostra questa grande assemb… - Foy84 : RT @vitalbaa: Suggerirei di non innamorarsi dei politici, uomini e donne, nemmeno di altri Paesi, se l’esperienza conta ancora qualcosa. Gi… - massimi04366044 : RT @vitalbaa: Suggerirei di non innamorarsi dei politici, uomini e donne, nemmeno di altri Paesi, se l’esperienza conta ancora qualcosa. Gi… -