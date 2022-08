Loredana Lecciso sul rapporto con Romina Power | “La verità viene fuori” Nuove tensioni tra le due?

(Di venerdì 19 agosto 2022)ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv parlando dei suoi progetti per il futuro e dell’amore per i suoi figli. Maha anche lanciato una frecciatina a, le sue parole.: com’è il loroTra iamori di Al Bano,, non è sempre andato tutto liscio, anzi. Da anni lesignore finiscono al centro del gossip per una relazione difficile, le cui asperità a volte sono insorte in modo irruento finendo sui giornali. Uno dei momenti più forti si era toccatoanni fa, quando in ...

ParliamoDiNews : Loredana Lecciso e la frecciatina a Romina Power: `Questione di tempo` #Gossipitaliano #gossipUSA… - infoitcultura : Loredana Lecciso su Romina Power: La verità verrà fuori, è questione di tempo e io sono paziente - infoitcultura : Loredana Lecciso: “Romina Power? La verità viene fuori, è questione di tempo” - infoitcultura : Loredana Lecciso 'Verità viene fuori nel bene e nel male'/ Frecciata a Romina Power? - ParliamoDiNews : Loredana Lecciso e la frecciatina a Romina Power: “Una questione di tempo” - Gossip Italia News #gossipitalianews… -

I loro rapporti non sono mai stati sereni e di certo non lo hanno mai nascosto: trae Romina Power continua a non scorrere buon sangue, nonostante i numerosi tentativi di conciliazione di Al Bano. Alla soglia dei suoi 50 anni, la soubrette ha rilasciato un'intervista ...Il pensiero disu Romina Power viene fuori nella nuova intervista rilasciata dalla compagna di Al Bano Carrisi a Nuova TV .sta per spegnere 50 candeline e si mette a nudo per ...Tra i due amori di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, non è sempre andato tutto liscio, anzi. Da anni le due signore finiscono al centro del gossip per una relazione difficile, le cui asperità ...Dopo anni di silenzio, Loredana Lecciso torna a parlare del rapporto con Romina Power e Al Bano. Da decenni il triangolo formato da Loredana Lecciso, Romina Power e Al Bano continua a far discutere. I ...