Lecce: trattativa per Pongracic (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Lecce è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo e nelle ultime ore ha avviato una trattativa per il centrale classe '07... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilè alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo e nelle ultime ore ha avviato unaper il centrale classe '07...

Commenta per primo Il Lecce è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo e nelle ultime ore ha avviato una trattativa per il centrale classe '07 del Wolfsburg Marin Pongracic.