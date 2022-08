Juve, i dubbi di Allegri e di Kean: le proposte non convincono. Con la Samp c’è spazio, ma ad infermeria vuota… | Primapagina (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 14:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Moise Kean era squalificato per la prima di campionato, ma torna a disposizione di Max Allegri in occasione della trasferta di Marassi contro la Samp. E capita a fagiolo per la Juve, che deve fare a meno del lungodegente Chiesa e del fresco infortunato Di Maria in attacco: adesso Kean rappresenta una soluzione concreta per Allegri, sia a partita in corso come primo rimpiazzo per i componenti dell’ideale tridente Kostic-Vlahovic-Cuadrado, sia dall’inizio in un possibile 4-4-2 con gli esterni che partono leggermente arretrati. Certo, sempre che non si presenti in ritardo alla convocazione… L’OMBRA DI DEPAY – E’ chiaro che con l’arrivo di Depay, che si ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-19 14:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Moiseera squalificato per la prima di campionato, ma torna a disposizione di Maxin occasione della trasferta di Marassi contro la. E capita a fagiolo per la, che deve fare a meno del lungodegente Chiesa e del fresco infortunato Di Maria in attacco: adessorappresenta una soluzione concreta per, sia a partita in corso come primo rimpiazzo per i componenti dell’ideale tridente Kostic-Vlahovic-Cuadrado, sia dall’inizio in un possibile 4-4-2 con gli esterni che partono leggermente arretrati. Certo, sempre che non si presenti in ritardo alla convocazione… L’OMBRA DI DEPAY – E’ chiaro che con l’arrivo di Depay, che si ...

