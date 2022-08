Harry e Meghan Markle vogliono ri-sposarsi (e Netflix filmerà tutto) (Di venerdì 19 agosto 2022) Quattro anni dopo il royal wedding pare che i Sussex stiano per rinnovare i voti nuziali. Stavolta in California, con una cerimonia intima e davanti alle telecamere di Netflix, che sta girando un documentario in stile Kardashian sulla vita dei duchi dopo l'addio alla royal family Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 agosto 2022) Quattro anni dopo il royal wedding pare che i Sussex stiano per rinnovare i voti nuziali. Stavolta in California, con una cerimonia intima e davanti alle telecamere di, che sta girando un documentario in stile Kardashian sulla vita dei duchi dopo l'addio alla royal family

