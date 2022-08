(Di venerdì 19 agosto 2022) Una falla nell'intelligence o - peggio - la vocazione a scrivere rapporti in linea con le aspettative dei capi, errore che non raramente è capitato. 'Lo spionaggioha male interpretato l'...

Partendo da una serie di errate assunzioni, insomma, 'l`ha promosso un piano di guerra basato sull`idea che un intervento lampo su Kiev avrebbe portato allo spodestamento nel giro di pochi ...La struttura statale dell'Ucraina ha retto nonostante le previsioni negative americane ,come ... È probabile che nella formulazione delle analisi l'abbia ritenuto che l'apparato di sicurezza ... Fsb: così il servizio segreto russo ha fatto fallire i piani di Putin per la vittoria-lampo in Ucraina