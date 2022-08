Dorme da un amico dopo una festa a Ferragosto e non si sveglia. L’addio a Massimiliano è improvviso e straziante (Di venerdì 19 agosto 2022) La morte misteriosa del giovane Massimiliano Segala lascia moltissimi interrogativi. dopo una festa a casa di un amico, il ventenne di San Giorgio delle Pertiche non si sveglia. A nulla serve l’arrivo dei soccorsi. Non si hanno ancora indizi su cosa abbia potuto causare la morte di Massimiliano Segala, 20 anni, studente presso l’Università di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 agosto 2022) La morte misteriosa del giovaneSegala lascia moltissimi interrogativi.unaa casa di un, il ventenne di San Giorgio delle Pertiche non si. A nulla serve l’arrivo dei soccorsi. Non si hanno ancora indizi su cosa abbia potuto causare la morte diSegala, 20 anni, studente presso l’Università di L'articolo proviene da Leggilo.org.

