Covid, prorogato il termine per accedere al fondo "Sempre con Voi"

È stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine per presentare la domanda di accesso al fondo "Sempre con Voi" destinato al sostegno economico in favore dei familiari degli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19 durante lo stato di emergenza. La proroga è stata ufficializzata con un'ordinanza firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

