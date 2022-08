Albino Ruberti | il video choc della lite «Inginocchiati o ti sparo» Il capo di gabinetto di Gualtieri si dimette

ilfoglio_it : [VIDEO ESCLUSIVO] Urla, minacce di morte, pianti di una donna. Una violenta lite squarcia la quiete notturna di Fro… - ilfoglio_it : ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Rom… - Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - Garrasput : Si è dimesso Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 'motivi calcistici'. - ultimora_pol : Carlo #Calenda sul caso Albino #Ruberti: 'Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale.' @ultimora_pol -

'Confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale' Si è dimesso dal suo incarico, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che aveva già avuto lo stesso ruolo a fianco del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ha aperto interrogativi ...Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La scena è stata filmata e il video è stato pubblicato dal Foglio . 'Un episodio gravissimo che non può restare senza ...Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Io li ammazzo...Devono venire a chiede scusa ...Giovedì Il Foglio ha pubblicato in esclusiva un video in cui si vede Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Partito Democratico, litigare violentemente in strada ...