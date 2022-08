Ucraina: Zelensky incontra Erdogan e Guterres, Mosca non esclude più faccia a faccia con Putin. Ma dagli Usa spirano venti di guerra (Di giovedì 18 agosto 2022) Mentre da Onu, Turchia, Ucraina e Russia giunge qualche segnale positivo per la trattative, la Nato e Biden spingono per la prosecuzione della guerra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 agosto 2022) Mentre da Onu, Turchia,e Russia giunge qualche segnale positivo per la trattative, la Nato e Biden spingono per la prosecuzione dellaL'articolo proviene da Firenze Post.

TgLa7 : Cnn Turk, Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky ++ Fonti russe, i leader possono discutere road map per la pace #Ucraina - Adnkronos : Ucraina, media: Russia apre a #negoziati diretti tra Putin e Zelensky: - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA - annafbeswick : RT @Lukyluke311: Zelensky ha affermato che i negoziati con la Russia sono possibili solo se le truppe russe lasciano il territorio illegalm… - MLFranciolini : RT @RaiNews: Preoccupazione per la centrale nucleare di Zaporizhzhia e ottimismo per l'accordo sul grano dopo l'incontro a tre di Leopoli t… -