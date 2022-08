Tegola Sassuolo | perde un titolarissimo | stop lunghissimo

spaziolecce : RT @PianetaLecce: Lecce, due difensori ancora in differenziato. Tegola Sassuolo, un terzino torna tra 4 mesi - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Sassuolo, che tegola per #Dionisi Il difensore #Muldur operato alla caviglia ?? I tempi di recupero ???? #LBDV #Calc… - LeBombeDiVlad : ?? #Sassuolo, che tegola per #Dionisi Il difensore #Muldur operato alla caviglia ?? I tempi di recupero ???? #LBDV… - PianetaLecce : Lecce, due difensori ancora in differenziato. Tegola Sassuolo, un terzino torna tra 4 mesi -

Bruttaper Alessio Dionisi. Il suoperde per infortunio Mert Muldur, uscito in barella dopo appena 7' in Juventus -. Il terzino turco è stato sottoposto a degli esami strumentali, ......speravano di percorrere i giorni che separavano il debutto vincente in campionato con il... ancora prima che il match con i neroverdi si concludesse, è arrivata unapesante per Allegri: ... Lecce, due difensori ancora in differenziato. Tegola Sassuolo, un terzino torna tra 4 mesi Sassuolo, brutte notizie per i neroverdi, che dovranno fare a meno a lungo di uno dei pilastri difensivi. Piomba una tegola sulla testa di Alessio Dionisi. Il Sassuolo, infatti, deve fare i conti con ...Il giocatore turco è uscito in barella dopo 7' in Juventus-Sassuolo. Oggi l'intervento, ancora non sono noti i tempi di recupero. Lui assicura: "Tornerò presto" ...