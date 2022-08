Pantelleria | l’incendio è doloso | “Appiccato in più punti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Nel tardo pomeriggio di ieri un incendio ha devastato diversi ettari di vegetazione a, con il rogo che si è esteso nella zona collinare dell’isola siciliana, alle spalle di Cala Cinque Denti. Le fiamme non hanno, fortunatamente, travolto le case. Nella notte la situazione è migliorata e il rogo è adesso quasi domato. “Dopo la grande paura di ieri sera e una notte trascorsa al lavoro asi va verso la normalità: due Canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dopo è difficile operare da terra. Il vento è calato e anche le fiamme, il peggio sembra passato“. E’ quanto dichiarato all’Ansa dal sindaco Vincenzo Campo., incendio: “in piùcontemporaneamente” “Non vi sono stati feriti, ma molta ...