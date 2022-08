Motomondiale: Marquez, 'recupero sta andando bene ma vogliamo procedere piano' (Di giovedì 18 agosto 2022) Spielberg, 18 ago. - (Adnkronos) - "Adesso tutto sta andando bene. Stiamo andando piano, ma in maniera sicura, nella giusta direzione. Questo recupero è fondamentale. Io mi sento bene, ho un braccio che ha subito 4 interventi, ma adesso sta iniziando a funzionare in maniera normale". Il pilota della Honda Marc Marquez fa il punto della situazione sul recupero dalla quarta operazione al braccio. "La prossima settimana farò un controllo importante, una Tac, in cui capirò se posso aumentare i pesi per la riabilitazione e quando -aggiunge il 29enne catalana in conferenza stampa dal Red Bull Ring, sede nel prossimo fine settimana del Gp d'Austria-. Sarà soltanto quando tornerò in sella che capirò davvero come sta andando il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Spielberg, 18 ago. - (Adnkronos) - "Adesso tutto sta. Stiamo, ma in maniera sicura, nella giusta direzione. Questoè fondamentale. Io mi sento, ho un braccio che ha subito 4 interventi, ma adesso sta iniziando a funzionare in maniera normale". Il pilota della Honda Marcfa il punto della situazione suldalla quarta operazione al braccio. "La prossima settimana farò un controllo importante, una Tac, in cui capirò se posso aumentare i pesi per la riabilitazione e quando -aggiunge il 29enne catalana in conferenza stampa dal Red Bull Ring, sede nel prossimo fine settimana del Gp d'Austria-. Sarà soltanto quando tornerò in sella che capirò davvero come stail ...

motosprint : #MotoGP #AustrianGP Lotta al titolo? Ecco cosa pensa Marc #Marquez dei candidati ?? - dianatamantini : MARC MARQUEZ spettatore della sfida Mondiale. Aprilia e Ducati si sono fatte sotto, per Quartararo 'lottare senza v… - corsedimoto : MARC MARQUEZ spettatore della sfida Mondiale. Aprilia e Ducati si sono fatte sotto, per Quartararo 'lottare senza v… - Luxgraph : MotoGp, Marquez chiede aiuto alla Honda: 'I piloti stanno soffrendo' - corsedimoto : MARC MARQUEZ attende l'ok dei medici per aumentare il carico di lavoro fisico. Il suo ritorno in MotoGP resta nelle… -