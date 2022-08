TV7Benevento : Ghedini: Leone, 'grande professionista e grande amico' - - misterfantast1c : RT @grotondi: Addio a Niccolò Ghedini,uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disintere… - mirellaladini : RT @marisaLaDestra: In ricordo Avv.Sen.#Ghedini Il dolore di #Berlusconi,per la sua dipartita. Idem pensiero.@grotondi: 'Ha lottato come u… - MoltTeo : RT @grotondi: Addio a Niccolò Ghedini,uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disintere… - patripatty5 : RT @grotondi: Addio a Niccolò Ghedini,uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più disintere… -

A dare la notizia della morte del legale è stato Gianfranco Rotondi : 'Ha lottato come un, scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo'.è scomparso ...Niccolò'ha lottato come un, scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo'. Sono di Gianfranco Rotondi , forse, le parole più strazianti sulla morte di ...Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Una persona di grande dignità e riservatezza, un grande professionista e un amico. La scomparsa di Niccolò Ghedini mi colpisce profondamente per il lungo rapporto di colla ...Si è spento a 62 anni, da tempo combatteva contro una malattia. Il ricordo del Cavaliere: «Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è ...