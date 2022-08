Elezioni | Salvini | ' problemi italiani non sono tweet russo | voteranno loro'

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Ideglinondi ungli, non i russi, i cinesi, gli eschimesi, in base a quelli chevalori e iinteressi, non mi interessa fare polemiche con il resto del mondo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, intervistato dal Tg4.

"Sono passate 5 ore e ancora non sappiamo nulla di cosa pensano Giorgia Meloni, Matteoe Silvio Berlusconi delle parole di Medvedev sullee su chi sosteneva lealmente il Governo ...... prendono forma le proposte dei movimenti politici in vista delledel prossimo 25 ... promosse rispettivamente da Giorgia Meloni e Matteo, invece osteggiate sia dalla sinistra che dal ... Elezioni, due tappe in Abruzzo per Matteo Salvini in vista dell'appuntamento con le urne Medvedev, insorgono Di Maio e il Pd Immediata la reazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “È davvero preoccupante l’ingerenza del governo russo nelle elezioni italiane – ha detto – Un ...voteranno gli italiani, non i russi, i cinesi, gli eschimesi, in base a quelli che sono i loro valori e i loro interessi, non mi interessa fare polemiche con il resto del mondo”. Lo ha affermato il ...