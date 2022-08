Crea una piramide di bicchieri allo stadio (Di giovedì 18 agosto 2022) Un tifoso della Dinamo Dresda ha Creato una vera e propria piramide di bicchieri dentro lo stadio durante la gara. Un'impresa quasi ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Un tifoso della Dinamo Dresda hato una vera e propriadidentro lodurante la gara. Un'impresa quasi ...

DM_Christian : @latwittipe Renzi che crea una forza che va oltre la sua persona? Calenda a volte dice cose alle quali non crede ne… - carlophobico : @latuatipa smettendo di mangiare il problema non si risolve, anzi se ne crea un altro più grande. non mangiando hai… - bar_rubino : RT @ProspettivaSoc1: È nato prima l'uovo, la gallina o Galasso? L'economista della Bocconi propone una regola fiscale che crea spesa pubbl… - SigDiavolo : RT @AlanPanassiti: Sta diventando estenuante questa continua serie di #fakenews che alimentano una #campagnaelettorale ridicola: sempre #va… - fedexdusan : @BomberYou Il problema non lo crea quella di prima fascia ma quella di terza. Ma se dobbiamo avere problemi a passa… -