Beautiful | che fine ha fatto Thomas

Danygobbosud : @Aledolphin69 Grazie mille ???? peggio di Beautiful e che cazz ?? - Rainbowalway : RT @robyorange: “La vita è un viaggio.Le fermate migliori sono le persone speciali”(A.DePascalis)… Buongiorno a tutte le persone speciali c… - Megliodasola : RT @robyorange: “La vita è un viaggio.Le fermate migliori sono le persone speciali”(A.DePascalis)… Buongiorno a tutte le persone speciali c… - robyorange : “La vita è un viaggio.Le fermate migliori sono le persone speciali”(A.DePascalis)… Buongiorno a tutte le persone sp… - kooshinie : RT @buttaerflyoongi: comunque mi fa morire che lo stan twt abbia una propria lingua, cioe se dici museo umano, grande colpo, randagi a qual… -

: Eccocosa succede nella puntata di oggi 18 agosto 2022 Nella puntata didi oggi - 18 agosto 2022 - grazie a Zende , Thomas recupera il suo telefono cellulare , rimasto per ...: Thomas scopreVinny ha pianificato tutto Le anticipazioni dici fanno saperenella puntata di oggi ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Nel dettaglio, Thomas è ...Justin non sembra avere intenzione di liberare Thomas perchè ha un piano...Cosa succederà Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani ...Barcellona, i blaugrana sognano il colpo Bernardo Silva. Pronta un'offerta da 60 milioni di euro al Manchester City.