Atletica, gli avversari di Tortu e Desalu nelle semifinali dei 200 metri: orari precisi, numeri di corsia, tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi giovedì 18 agosto si disputeranno le semifinali dei 200 metri agli Europei 2022 di Atletica leggera. L’Italia sogna in grande a Monaco con due Campioni Olimpici della 4×100, entrambi desiderosi di accedere all’atto conclusivo sul mezzo giro di pista. Passeranno il turno i primii due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Filippo Tortu è stato inserito nella terza semifinale, che scatterà alle ore 20.29. L’azzurro correrà in corsia 5, forte del suo personale di 20.10 siglato lo scorso mese ai Mondiali, quando ha mancato l’accesso alla finale soltanto per una questione di millesimi. Il velocista brianzolo si troverà accanto in corsia 4 il britannico Nethaneel Mitchell-Blake (personale di 19.95, stagionale di 20.05). Sì, è proprio ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi giovedì 18 agosto si disputeranno ledei 200agli Europei 2022 dileggera. L’Italia sogna in grande a Monaco con due Campioni Olimpici della 4×100, entrambi desiderosi di accedere all’atto conclusivo sul mezzo giro di pista. Passeranno il turno i primii due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Filippoè stato inserito nella terza semifinale, che scatterà alle ore 20.29. L’azzurro correrà in5, forte del suo personale di 20.10 siglato lo scorso mese ai Mondiali, quando ha mancato l’accesso alla finale soltanto per una questione di millesimi. Il velocista brianzolo si troverà accanto in4 il britannico Nethaneel Mitchell-Blake (personale di 19.95, stagionale di 20.05). Sì, è proprio ...

