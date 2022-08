PS5 a 559 euro su Amazon, arriva l'acquisto su invito (Di mercoledì 17 agosto 2022) Debutta in Italia l'acquisto di Amazon su invito: la PS5 è disponibile, ma per averla ci si dovrà mettere in coda. Amazon verificherà che l'utente è una persona reale, e non un bot, e invierà un ink per l'acquisto. Servono 72 ore per completare il processo.... Leggi su dday (Di mercoledì 17 agosto 2022) Debutta in Italia l'disu: la PS5 è disponibile, ma per averla ci si dovrà mettere in coda.verificherà che l'utente è una persona reale, e non un bot, e invierà un ink per l'. Servono 72 ore per completare il processo....

