Parlamentarie M5S record: superati per la prima volta i 50mila votanti. Plebiscito per il listino di Conte (Di mercoledì 17 agosto 2022) Parlamentarie M5S record e Plebiscito per il listino di Conte. Così si potrebbe sintetizzare la giornata di ieri per il Movimento cinque stelle. Parlamentarie da record Le canoniche “Parlamentarie” dei pentastellati – momento di assoluta democrazia orizzontale che come sempre anticipa e determina le elezioni politiche M5S – si sono chiuse nella tarda serata, intorno alle 23,00, e sono stati resi noti i primi risultati. Il primo, forse il più eclatante: alle votazioni online hanno partecipato 50.014 persone, “il dato più alto di sempre”, fanno sapere fonti pentastellate, secondo cui “alle Parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione – si sottolinea – che nel 2018 si votò martedì 16 e mercoledì 17 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022)M5Sper ildi. Così si potrebbe sintetizzare la giornata di ieri per il Movimento cinque stelle.daLe canoniche “” dei pentastellati – momento di assoluta democrazia orizzontale che come sempre anticipa e determina le elezioni politiche M5S – si sono chiuse nella tarda serata, intorno alle 23,00, e sono stati resi noti i primi risultati. Il primo, forse il più eclatante: alle votazioni online hanno partecipato 50.014 persone, “il dato più alto di sempre”, fanno sapere fonti pentastellate, secondo cui “alledel 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione – si sottolinea – che nel 2018 si votò martedì 16 e mercoledì 17 ...

