Madonna: l’amore per un vip italiano e le follie in hotel, i segreti svelati da Tommassini (Di mercoledì 17 agosto 2022) Eccessi, droga e vita sregolata sono i cliché della classica pop-rockstar, ma questo non vale per la regina del pop. Madonna infatti è conosciuta per lo stile di vita sano e le regole che rispetta e fa rispettare anche al suo staff. La conferma è arrivata da Luca Tommassini, che durante una chiacchierata con Luca Casadei nel podcast One More Time ha raccontato alcuni aneddoti sulla cantante di Frozen. “Quello che è strano è che Madonna è la persona più normale del mondo. Fa una vita sanissima. Lei è una grande insegnante e rispetta sempre l’appuntamento mattutino con lo yoga. Lei ha una regola fissa, rispetta sempre l’orario a cui si alza. Mi diceva sempre ‘puoi anche andare a ballare, ma devi rispettare l’orario a cui ti alzi e deve sempre essere quello. Quello che devi fare domani non rimandarlo mai’. Io da lei ho imparato a non ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 agosto 2022) Eccessi, droga e vita sregolata sono i cliché della classica pop-rockstar, ma questo non vale per la regina del pop.infatti è conosciuta per lo stile di vita sano e le regole che rispetta e fa rispettare anche al suo staff. La conferma è arrivata da Luca, che durante una chiacchierata con Luca Casadei nel podcast One More Time ha raccontato alcuni aneddoti sulla cantante di Frozen. “Quello che è strano è cheè la persona più normale del mondo. Fa una vita sanissima. Lei è una grande insegnante e rispetta sempre l’appuntamento mattutino con lo yoga. Lei ha una regola fissa, rispetta sempre l’orario a cui si alza. Mi diceva sempre ‘puoi anche andare a ballare, ma devi rispettare l’orario a cui ti alzi e deve sempre essere quello. Quello che devi fare domani non rimandarlo mai’. Io da lei ho imparato a non ...

Ossyprada : @Madonna Mia regina, mia musa, mio ??amore platonico, sei l'unica dove avrai il dipinto ?????? Buon compleanno a molti… - biciofab : RT @mao59: 16 agosto Happy birthday alla bravissima Louise Veronica Ciccone in arte “Madonna” cantautrice e attrice ?????????? “L’amore è emozi… - SoniaSamoggia : RT @mao59: 16 agosto Happy birthday alla bravissima Louise Veronica Ciccone in arte “Madonna” cantautrice e attrice ?????????? “L’amore è emozi… - MEcosocialista : RT @mao59: 16 agosto Happy birthday alla bravissima Louise Veronica Ciccone in arte “Madonna” cantautrice e attrice ?????????? “L’amore è emozi… - EzioImpavido : spirto ond’io non posso aitarme, son l’aura inanzi a cui mia vita fugge. -