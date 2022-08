I nuovi occhiali Ray-Ban per Scuderia Ferrari sono già un pezzo da collezione (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se c’è una cosa che non è mai mancata in Formula 1 è lo stile: i piloti che si aggirano tra i paddock con accessori mozzafiato, gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo riuniti come in un party esclusivo, le luccicanti monoposto che da sempre seducono per il significato della sfida che portano con sé. Associarsi al mondo della velocità su quattro ruote, perciò, è immancabilmente una mossa vincente, ancor di più con la Scuderia più famosa ed elettrizzante che esista: la Ferrari. In più, quest’anno la Rossa correrà il Gran Premio di “casa”, a Monza, in una doppia celebrazione: quella della Scuderia stessa, che festeggia i 75 anni di esistenza, e quella dell’autodromo, che compie i primi cent’anni. Non poteva esserci occasione migliore per Ray-Ban di lanciare il nuovo Carbon Fiber Wayfarer Limited Edition per ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Se c’è una cosa che non è mai mancata in Formula 1 è lo stile: i piloti che si aggirano tra i paddock con accessori mozzafiato, gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo riuniti come in un party esclusivo, le luccicanti monoposto che da sempre seducono per il significato della sfida che portano con sé. Associarsi al mondo della velocità su quattro ruote, perciò, è immancabilmente una mossa vincente, ancor di più con lapiù famosa ed elettrizzante che esista: la. In più, quest’anno la Rossa correrà il Gran Premio di “casa”, a Monza, in una doppia celebrazione: quella dellastessa, che festeggia i 75 anni di esistenza, e quella dell’autodromo, che compie i primi cent’anni. Non poteva esserci occasione migliore per Ray-Ban di lanciare il nuovo Carbon Fiber Wayfarer Limited Edition per ...

fessaesoterica : se pensate di aver mai visto una relazione tossica pensate che il tipo del mio bff lo ha smerdato di brutto perché… - thepinksfilms : presi i nuovi occhiali rischio il collasso mi mancano i vecchi - falconelucifero : @Alt_EffeQuattro Ma come non hai un mini-kvm in ogni pc? O il tizio non può prendere gli occhiali nuovi Meta-Luxott… - Ilmiodiabete : Harrods ha svelato una nuova destinazione per toelettatura, fragranze e occhiali da sole per uomo al secondo piano… - YouNeverTalkAl1 : RT @mik__ka: Nuovi personaggi nella piece teatrale di Alessandra. Entra in scena Benedetta Zaniolo che cuora tutti. E poi dalle quinte oscu… -