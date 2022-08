Atletica, Marcell Jacobs quarto uomo a vincere sia l’oro olimpico che l’Europeo. Nel 2023 arriverà il Triplete? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella giornata di martedì 16 agosto, Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il risultato merita di essere approfondito, perché il ventisettenne azzurro ha saputo scrivere una significativa pagina di storia della disciplina, avendo conquistato il titolo continentale dopo aver arpionato l’affermazione più prestigiosa in assoluto, ovverosia quella olimpica. Dunque, la prima domanda a sorgere spontanea è: “Quanti uomini sono stati capaci di conquistare la medaglia d’oro dei 100 metri sia ai Giochi che agli Europei?” La risposta è che Jacobs è il quarto atleta in grado di realizzare tale doppietta. Nessuno, però, l’aveva ancora compiuta nel XXI secolo. Il primo uomo ad associare il successo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella giornata di martedì 16 agosto,ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei dileggera, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Il risultato merita di essere approfondito, perché il ventisettenne azzurro ha saputo scrivere una significativa pagina di storia della disciplina, avendo conquistato il titolo continentale dopo aver arpionato l’affermazione più prestigiosa in assoluto, ovverosia quella olimpica. Dunque, la prima domanda a sorgere spontanea è: “Quanti uomini sono stati capaci di conquistare la medaglia d’oro dei 100 metri sia ai Giochi che agli Europei?” La risposta è cheè ilatleta in grado di realizzare tale doppietta. Nessuno, però, l’aveva ancora compiuta nel XXI secolo. Il primoad associare il successo ...

