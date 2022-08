Milano capitale delle multe | nel 2021 incassati oltre 100mln di euro dalle sanzioni

(Di martedì 16 agosto 2022) Di queste, 13mln solo grazie agli autovelox. Segue Roma con 94. De Corato: «Comune vuole solo far cassa. Agenti utilizzati solo per fare contravvenzioni e non più per funzioni di sicurezza»

aptlombardi : dal 7 Dicembre 2022 #AirArabia apre 4 voli settimanali diretti tra #Bergamo #Orio e #Sharjah capitale dell'Emirato… - SoniaSamoggia : RT @STABILOBOSS1969: Un turista mi fa :' Milano e' la capitale della moda. Ma a parte il quadrilatero dei negozi non c'è altro che lo testi… - Codacons : RT @puntomagazine: Codacons: Altro che sicurezza stradale, nel 2022 i proventi delle multe destinati a coprire i rincari di luce e gas #Mul… - amcaserodano : Italianway vara un aumento di capitale da 2,5 milioni di euro: Gli obiettivi sono: aumentare partner, canali distri… - puntomagazine : Codacons: Altro che sicurezza stradale, nel 2022 i proventi delle multe destinati a coprire i rincari di luce e gas… -

...alla Camera in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato ae il ... di questa città unica al mondo, da sempre e per sempredella Cultura. #dallapartedinapoli".Nulla è cambiato da allora, Roma risulta ancora oggi l'unicaeuropea priva di un grande ...benemerito Museo di Storia Naturale o il Museo di Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di, ...Di queste, 13mln solo grazie agli autovelox. Segue Roma con 94. De Corato: «Comune vuole solo far cassa. Agenti utilizzati solo per fare contravvenzioni e non più per funzioni di sicurezza» ...Piero Angela si è sempre battuto per la divulgazione scientifica nei confronti del grande pubblico. Perché non intitolargli la Città della Scienza di Roma