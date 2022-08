Magdi Allam chiede più protezione: “L’attentato a Rushdie conferma che la fatwa non decade” (Di martedì 16 agosto 2022) Magdi Cristiano Allam si rivolge al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere una maggiore sicurezza e di intervenire per ”adeguare la mia protezione”. L’attentato a Rushdie, sottolinea, “è avvenuto per carenza di scorta” e dimostra che “la condanna a morte del ‘nemico dell’islam’ non decade mai”. Salman Rushdie accoltellato a New York: vendetta islamica? La drammatica sequenza (video) LEGGI ANCHE Gli islamisti minacciano Magdi Allam. «Vogliono sgozzarmi, spero che Lamorgese intervenga» Magdi Allam: «Siamo in guerra, l'Islam non è una religione moderata» L’attentato a Rushdie 33 anni dopo la fatwa “Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 agosto 2022)Cristianosi rivolge al presidente della Repubblica Sergio Mattarella perre una maggiore sicurezza e di intervenire per ”adeguare la mia”., sottolinea, “è avvenuto per carenza di scorta” e dimostra che “la condanna a morte del ‘nemico dell’islam’ nonmai”. Salmanaccoltellato a New York: vendetta islamica? La drammatica sequenza (video) LEGGI ANCHE Gli islamisti minacciano. «Vogliono sgozzarmi, spero che Lamorgese intervenga»: «Siamo in guerra, l'Islam non è una religione moderata»33 anni dopo la“Il ...

