L' étoile presenta la nuova edizione di OnDance | a Milano dal 2 al 5 settembre

(Di martedì 16 agosto 2022) È già arrivata alla sua quintamapromette di stupire ancora il pubblico come ai suoi inizi. Dal 2 al 5si riempirà di eventi e iniziative con al centro la danza. Il tutto grazie a un programma ambizioso curato dall’Roberto Bolle. Roberto Bolle e gli ospiti della quartadi “Danza con me” guarda le foto Leggi anche › Due cuori, Roberto Bolle e una proposta di matrimonio fra ...

Italia a Tavola

... e che la Ferri laa Civitanova a 59 anni dopo averne parlato con la Fracci stessa, in un ideale passaggio del testimone tra due grandiMartedì 9 agosto alle ore 21.30 la Compagnia dell'Arcadia dell'Associazione Kalòslo spettacolo "Le donne di Shakespeare", regia di Fabio Di Cocco, con gli allievi del corso di teatro. La ... Le 10 spiagge più “griffate” in Italia e nel mondo. Stilisti e lusso per le vacanze